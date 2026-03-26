Президент Ірану подякував Путіну за "натхнення у війні" зі США

21:00 26.03.2026 Чт
2 хв
Пезешкіан звернувся до диктатора російською мовою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Масуд Пезешкіан (Getty Images)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував диктатору Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Пезешкіана в X.

"Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії", - йдеться у його заяві.

Варто зазначити, що допис іранського президента опубліковано в соцмережі X, яка заблокована як в Ірані, так і в Росії.

Підтримка Ірана Росією

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі відкрито заявили, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що країна-агресорка офіційно підтримує Тегеран, вважаючи дії західних країн у цій ситуації "несправедливими".

Крім того, іранська влада вперше визнала надання військової допомоги Росії. Раніше співпрацю намагалися приховати, проте зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський нещодавно розповів, що українська розвідка має інформацію, яка підтверджує російську допомогу Ірану з розвідданими.

Також в інтерв'ю Reuters він заявив, що РФ намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку американської розвідінформації Україні.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
