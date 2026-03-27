"Не делает ничего": Рубио заявил, что поддержка Ирана Кремлем не влияет на операцию США

В ответ на вопрос журналиста о том, усилились ли поддержка Ирана со стороны РФ, Рубио сначала возмутился. Но потом он смог объяснить, что на самом деле происходит.

"Послушайте, я не буду... позвольте мне объяснить это так. Россия не делает ничего для Ирана, что хоть как-то препятствовало бы или влияло на нашу операцию или ее эффективность. Это лучшее, как я могу это сформулировать", - заявил он.

Поддержка Ирана Россией

Недавно Кремль публично признал, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Кремль поддерживает Тегеран.

Иранские власти тоже признали предоставление военной помощи со стороны России. Если раньше сотрудничество пытались скрыть, сейчас в Тегеране подтверждают, что поставки вооружения и совместные оборонные проекты являются частью стратегического союза двух стран.

Дошло до того, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке демонстративно поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.