"Не робить нічого": Рубіо заявив, що підтримка Ірану Кремлем не впливає на операцію США
Державний секретар США Марко Рубіо заперечив дані про те, що допомога Ірану від Росії якось перешкоджає операції США проти режиму аятол.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Рубіо заявив під час пресконференції.
У відповідь на питання журналіста про те, чи посилилися підтримка Ірану з боку РФ, Рубіо спочатку обурився. Але потім він спромігся пояснити, що насправді відбувається.
"Послухайте, я не буду... дозвольте мені пояснити це так. Росія не робить нічого для Ірану, що хоч якось перешкоджало б чи впливало на нашу операцію або її ефективність. Це найкраще, як я можу це сформулювати", - заявив він.
Підтримка Ірана Росією
Нещодавно Кремль публічно визнав, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що Кремль підтримує Тегеран.
Іранська влада теж визнала надання військової допомоги з боку Росії. Якщо раніше співпрацю намагалися приховати, зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.
Дійшло до того, що президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою демонстративно подякував російському диктатору Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.
А ось в США ситуація стає гіршою. Настільки, що Вашингтон вже не проти красти зброю, призначену для України та оплачену країнами Європи.
Нещодавно американське видання The Washington Post з посиланням на джерела писав, що чиновники Пентагону розглядають можливість відправки на Близький Схід тієї зброї, яка була призначена для України.
Коментуючи таку інформацію, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що постачання Україні американської зброї, яку країни Альянсу закупили у США в рамках програми PURL, триває.
Проте вже ввечері 27 березня Рубіо підтвердив, що США можуть спрямувати зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході. Таким чином фактично держсекретар США підтвердив, що Вашингтон готовий "кинути" Україну та союзників, привласнивши вже оплачене озброєння.