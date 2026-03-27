"Не делает ничего": Рубио заявил, что поддержка Ирана Кремлем не влияет на операцию США

20:49 27.03.2026 Пт
"Не делает ничего": Рубио заявил, что поддержка Ирана Кремлем не влияет на операцию США Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг данные о том, что помощь Ирану от России как-то препятствует операции США против режима аятолл.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рубио заявил во время пресс-конференции.

Читайте также: Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что произошло

В ответ на вопрос журналиста о том, усилились ли поддержка Ирана со стороны РФ, Рубио сначала возмутился. Но потом он смог объяснить, что на самом деле происходит.

"Послушайте, я не буду... позвольте мне объяснить это так. Россия не делает ничего для Ирана, что хоть как-то препятствовало бы или влияло на нашу операцию или ее эффективность. Это лучшее, как я могу это сформулировать", - заявил он.

Поддержка Ирана Россией

Недавно Кремль публично признал, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Кремль поддерживает Тегеран.

Иранские власти тоже признали предоставление военной помощи со стороны России. Если раньше сотрудничество пытались скрыть, сейчас в Тегеране подтверждают, что поставки вооружения и совместные оборонные проекты являются частью стратегического союза двух стран.

Дошло до того, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке демонстративно поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.

А вот в США ситуация становится хуже. Настолько, что Вашингтон уже не против воровать оружие, предназначенное для Украины и оплаченное странами Европы.

Недавно американское издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Пентагона рассматривают возможность отправки на Ближний Восток того оружия, которое было предназначено для Украины.

Комментируя такую информацию, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что поставки Украине американского оружия, которое страны Альянса закупили у США в рамках программы PURL, продолжаются.

Однако уже вечером 27 марта Рубио подтвердил, что США могут направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке. Таким образом фактически госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон готов "бросить" Украину и союзников, присвоив уже оплаченное вооружение.

Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны