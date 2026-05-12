Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах

Вручення підозри Андрію Єрмаку стало найгучнішою політичною подією тижня. Несподіваний хід НАБУ у справі про відмивання коштів ставить під сумнів не тільки внутрішню стабільність у країні, а й те, як на корупційний скандал навколо ексглави ОП відреагують західні партнери.

РБК-Україна розповідає про те, які наслідки для України загалом і для Володимира Зеленського зокрема бачать в українських політичних колах і на Заході.

Головне: Удар по верхівці: Ексголова ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ, що стало ключовою темою в політичному порядку денному України.

Ексголова ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ, що стало ключовою темою в політичному порядку денному України. Реакція Банкової: В Офісі президента намагаються не коментувати ситуацію, щоб не давати приводу для спекуляцій і, очевидно, сподіваються "пересидіти" скандал.

В Офісі президента намагаються не коментувати ситуацію, щоб не давати приводу для спекуляцій і, очевидно, сподіваються "пересидіти" скандал. Міжнародний резонанс: Західні дипломати вбачають у справі ознаки демократії, що працює, але побоюються внутрішньої дестабілізації у важливий період війни.

Західні дипломати вбачають у справі ознаки демократії, що працює, але побоюються внутрішньої дестабілізації у важливий період війни. Політичні версії: Серед політиків обговорюють версію про те, що підозра Єрмаку невипадково збіглася з одкровеннями Юлії Мендель, і це може бути частина зовнішнього тиску на Україну, щоб примусити її до поступок у переговорному процесі.

Новий виток "Міндічгейта", активно обговорюваний у медіа-просторі вже кілька тижнів, вийшов на якісно новий етап. Увечері 11 травня підозру отримала донедавна друга людина в державі, ексголова ОП Андрій Єрмак, просто зараз триває суд з обрання йому запобіжного заходу.

НАБУ поки оприлюднило не так багато нових подробиць, але підозра Єрмаку стала однозначною темою номер у політичному порядку денному (конкуруючи хіба що з одкровеннями Юлії Мендель).

РБК-Україна поспілкувалося з кількома західними дипломатами та українськими політиками про те, як вони бачать наслідки скандалу. Майже всі співрозмовники погодилися говорити на умовах анонімності. Усіх об'єднує один прогноз: нинішня серія "Міндічгейту" - точно не остання.

Невипадкові збіги?

"Я належав до тих, хто не вірив, що підозра Єрмаку в принципі можлива. Що завгодно могло бути, але підозра - ні. Помилявся", - каже один із депутатів від "Слуги народу".

За його словами, подальший розвиток подій залежить від того, що всі побачать і почують на судовому засіданні з обрання Єрмаку запобіжного заходу. Мовляв, тоді стане зрозуміло, чи обмежаться на цьому етапі все лише проблемами особисто для ексголови ОП, чи справа піде далі. І вище.

Реакцію з боку власне Банкової співрозмовник трактує як правильну з політичного погляду.

"Ти скажеш одне слово, і вже даси привід для подальших спекуляцій", - каже він.

Дійсно, в Офісі президента про поточні проблеми Єрмака говорять неохоче і лише в загальних словах.

"Це явно довгий і неприємний процесуальний шлях, але головне, щоб це вирішувалося в процесуальному порядку і справедливо. Ясно, що росіяни і прихильники укладення мирної угоди за рахунок України будуть це використовувати, вони завжди таке використовують. Але справа в юридичній площині. Важливо, що в Україні, на відміну від Росії, взагалі є така площина", - говорить РБК-Україна співрозмовник на Банковій.

Загалом, можливі наслідки нового витка скандалу можна розглядати у двох аспектах. Перший - суто політичні проблеми для нинішньої влади і особисто президента Володимира Зеленського.

Поки що в цій історії він не засвітився як окремий фігурант, хоча в злитих у медіа матеріалах справи міститься багато натяків на участь першої особи - і на цьому вже багато місяців роблять особливий акцент опоненти влади та антикорупційні активісти.

Фото: Андрій Єрмак у суді (Тетяна Демух, РБК-Україна)

У відповідь у владі обрали цілком звичну в подібних внутрішньополітичних історіях тактику - перечекати і не привертати додаткової уваги до цієї справи своїми діями чи коментарями. Тактика вже доводила свою ефективність раніше - попередні серії "Міндічгейту", попри величезний резонанс, у сухому залишку не завдали персонально Зеленському серйозної іміджевої шкоди.

Другий аспект - те, як підозра колишній правій руці Зеленського та учаснику безлічі міжнародних переговорів може вдарити по іміджу і позиціях України на Заході.

"Чи стали ці вчорашні події іміджевим ударом по Україні? Ні. Ми, навпаки, демонструємо, що складні питання розслідуються, опрацьовуються, це добре. Тут важливий момент, щоб динаміка була логічною. Щоб з'явилося прізвище, знайшлося підтвердження, висунулася підозра, обрали запобіжний захід. І дуже не хотілося б, щоб повторилася історія з Міндічем і Цукерманом, які просто перетнули кордон", - говорить РБК-Україна нардеп від "Голосу" і колишній виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

На його думку, зараз багато що залежить від оперативності слідства - якщо справа буде явно затягуватися, то тоді у західних партнерів справді виникатимуть питання про те, наскільки Україна щира в боротьбі з корупцією.

"У переважній більшості всі очікували, що це має статися. Там уже мало не доходило до ставок, коли буде як буде. Насправді найбільше розбурхало, коли були перші плівки по "Міндічгейту", зараз вже є ефект звикання", - додає Юрчишин.

Деякі співрозмовники видання, причому як серед нардепів, так і серед дипломатів, звернули увагу, що підозра Єрмаку абсолютно збіглася в часі з одкровеннями Юлії Мендель.

"НАБУ працює. Нехай працює, тільки не перетворює на шоу. Спільно з інтерв'ю Мендель це виглядає як "примус до миру", - каже співрозмовник у "Слузі народу".

Його колега по фракції в розмові РБК-Україна теж вважає збіги невипадковими. І згадує, що початок "Міндічгейта" був одночасно з активними спробами примусити Україну до поступок у мирних переговорах, з боку Вашингтона.

"Американці хочуть встигнути до виборів показати якісь перемоги, досягнення. І вікно можливостей для цього в них закінчується приблизно через місяць. Коли ця історія з плівками і дискредитацією оточення президента спалахнула вперше, у листопаді минулого року, тоді з'явилися ті самі 28 пунктів. Навряд чи такі збіги можливі", - каже депутат.

Він припускає, що в розпорядженні НАБУ і САП є і більш чутливі матеріали, які можуть стосуватися, зокрема, особисто Зеленського, і прогнозує, що вони можуть бути оприлюднені найближчими тижнями. Хоча поки що керівники НАБУ і САП кажуть, що президент не фігурує в межах нинішнього досудового розслідування.

Плюси і мінуси

Деякі західні дипломати, з якими поспілкувалося РБК-Україна, звернули увагу на фрагмент з оприлюднених НАБУ переговорів учасників схеми - коли на плівках обговорюється необхідність запускати будівництво будинків кооперативу "Династія" в той самий час, як російські війська ще стоять під Києвом.

Як і низка співрозмовників у Верховній Раді, вони трактували це як упевненість української еліти в перемозі України над агресором - упевненість, що заслуговує навіть на деяку повагу (хоча, безумовно, з величезною часткою іронії).

"Я думаю, це переконливий сигнал про те, що Україна - демократія, яка функціонує, і що незалежні органи, яким доручено боротися з корупцією, явно виконують свою роботу в дуже складних, зумовлених війною, умовах. Той факт, що навіть найвпливовіші люди в країні не застраховані від розслідувань і звинувачень, є явним підтвердженням цього", - говорить РБК-Україна один з європейських дипломатів.

У той же час, він висловлює побоювання, що нинішня серія скандалу може призвести до політичної нестабільності всередині України - причому в дуже важливий момент.

"Я боюся, що це може призвести до внутрішньої дестабілізації в той час, коли Україна так успішно завдає дедалі більшої шкоди російським агресорам (наприклад, кампанія дипстрайків), і, коли, можливо, ми близькі до переломного моменту у війні", - міркує дипломат.

Фото: Андрій Єрмак у суді (Тетяна Демух, РБК-Україна)

Безумовно, противники надання Україні будь-якої допомоги (а таких у країнах Заходу теж чимало) можуть використати - і вже використовують - цю історію як доказ того, що Україна безмежно корумпована і давати їй гроші точно не варто. Точно так само, як вони взяли на прапор нічим не підкріплені розповіді Мендель про Зеленського і те, як Україна програє війну росіянам.

Але загалом говорити про те, що через нинішній скандал Україна ризикує залишитися без західної підтримки, точно не доводиться. З-за кордону бачать ситуацію так: корупція, тим паче, у вищих колах, - це, безумовно, погано, але той факт, що в Україні не залишилося "священних корів" і слідчі можуть дістатися до будь-кого - однозначний плюс.

"Поки що це сприймається скоріше як внутрішньополітичні справи, які стосуються окремих особистостей. Але якщо в майбутньому ми дізнаємося, що корупція зачепила, скажімо, сферу закупівель для армії (а на плівках є відсилання до цього), тоді наслідки можуть бути серйознішими щодо західної допомоги для України", - резюмує ще один співрозмовник видання в дипломатичних колах.