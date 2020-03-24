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Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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За сутки зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом в Киевской области

Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.

Ситуация в областях такая:

  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
  • г. Киев - 29 случаев;
  • Киевская область - 15 случаев, из них 10 в течение последней суток;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 в течение последних суток;
  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный);
  • Черкасская область - 1 случай.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине зафиксировали еще 11 случаев заражения Covid-19.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив объяснила, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Также Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу.

В Офисе президента рассказали, что в пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли.

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