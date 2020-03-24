Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.

Ситуация в областях такая:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);

г. Киев - 29 случаев;

- 29 случаев; Киевская область - 15 случаев, из них 10 в течение последней суток ;

- 15 случаев, из них ; Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 в течение последних суток;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный);

- 25 случаев (1 летальный); Черкасская область - 1 случай.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине зафиксировали еще 11 случаев заражения Covid-19.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив объяснила, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Также Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу.

В Офисе президента рассказали, что в пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли.