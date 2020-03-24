За сутки зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом в Киевской области
Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, в Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.
Ситуация в областях такая:
Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине зафиксировали еще 11 случаев заражения Covid-19.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив объяснила, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Также Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу.
В Офисе президента рассказали, что в пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли.