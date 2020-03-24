Названі області, в яких зафіксовані нові випадки зараження на коронавірус

За добу зафіксовано 10 нових випадків зараження коронавірусом у Київській області
Названі області, в яких зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Як зазначається, в Україні вже 84 випадки зараження коронавірусом.
Ситуація в областях така:
Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні зафіксували ще 11 випадків зараження Covid-19.
Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів пояснила, чому в Україні не можуть ввести надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Також Ковалів закликала українців максимально дотримуватися карантину, щоб уже в травні повернутися на роботу.
В Офісі президента розповіли, що в пік поширення коронавірусу Україні потрібно більше 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі.