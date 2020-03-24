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В пик коронавируса Украине потребуется более 100 млрд грн на поддержку медицины, - ОП

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 01:42
В пик коронавируса Украине потребуется более 100 млрд грн на поддержку медицины, - ОП
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Деньги должны быть направлены на зарплаты медикам и на закупку оборудования

В пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Деньги должны быть направлены на зарплаты медикам и на закупку оборудования.

"Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования",- заявила Ковалив.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавирус. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

На данный момент, Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украини, как в других странах.

РБК-Украина писало, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавирус с помощью данных мобильных операторов. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, полиция уже начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников в отношении десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции, и приступает к массовому выборочному контролю соблюдения условий карантина.

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