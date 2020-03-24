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В ОП объяснили, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 06:03
В ОП объяснили, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (facebook.com/president.gov.ua)

Правительство не готово остановить большую часть экономики Украины

В Офисе президента объяснили, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей екпортної выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - заявила Ковалив.

В то же время, заместитель председателя ОП не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - отметила она.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.

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