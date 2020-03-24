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Минздрав подтвердил новые случаи заражения коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:02
Минздрав подтвердил новые случаи заражения коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине заразились коронавирусом еще 11 человек

Минздрав подтвердил еще 11 случаев заражения коронавирусом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметили в министерстве, в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

Отметим, Минздрав призывал доверять только их информации о зараженных коронавирусом. Ранее сообщалось о 73 случаях заражения коронавирусом в Украине.

Также вчера в Мукачево сообщили о случае заражении коронавирусом. Женщине из Мукачево проведут повторный анализ.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.

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