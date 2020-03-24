Коронавирус в Украине и мире: главные новости 24 марта

Число инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти

Украина, как и весь остальной мир, продолжается бороться с пандемией коронавируса. Общее количество случаев заболевания COVID-19 вскоре превысит 400 тысяч, из них смертельных - более 16 тысяч.

Для сдерживания пандемии по всему миру предпринимаются различные ограничительные меры, отменяются или переносятся различные культурные и спортивные мероприятия. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения. О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.

Важно знать:

В Украине зафиксированы 73 случая заболевания COVID-19 ;

; Режим чрезвычайной ситуации введен в десяти регионах страны;

Еще два депутата Верховной рады заразились коронавирусом

Верховной рады заразились коронавирусом Глава Минздрава Леонид Емец призывает ввести чрезвычайное положение, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований;

По украинским лабораториям развозят тесты на коронавирус

Олимпийские игры перенесены на 2021 год

Новые случаи заболевания коронавирусом

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас проверяется 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, среди инфицированных - еще два депутата Верховной рады: Александр Лукашев из “Оппозиционной платформы “За життя” и Руслан Горбенко из “Слуги народа”. А в Ивано-Франковской области в больнице умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, данные анализов пока не подтверждены.

Чрезвычайное положение пока не вводят

Министр здравоохранения Илья Емец из-за коронавируса в Украине просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение (ЧП). По словам министра, депутаты должны “проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения”, предварительно пройдя тест на коронавирус.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на данный момент необходимость вводить ЧП в Украине нет, по крайней мере на этой неделе. При этом премьер допустил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ближайшие две недели может измениться, поскольку в страну в последние дни массово возвращаются украинцы из-за рубежа.

Тем временем, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации еще в четырех областях страны: Черкасской, Донецкой, Тернопольской и Львовской.

Параллельно Верховная рада, которая должна будет одобрить президентский указ о введении ЧП, если такой появится, готовится к работе в дистанционном режиме. В парламенте появился законопроект, по которому депутаты смогут обсуждать законопроекты и голосовать в режиме видеоконференции. На данный момент информации о дате возможного внеочередного заседания ВР нет.

"В сложные для Украины времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно, не судите других по себе", - заявил в очередном видеообращении к гражданам президент Владимир Зеленский.

Тесты на коронавирус развозят по лабораториям страны

Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса должны были доставить во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта. В Украину из Китая прибыли два вида тестов: быстрые тесты числом 250 тысяч штук и гораздо более достоверные (ПЦР-тесты), которых должно хватить на 50 тысяч исследований. На этой неделе в Украину должны прибыть новые поставки тестов и различных медицинских принадлежностей. Ранее собеседники РБК-Украина в “Слуге народа” рассказывали, что реальные данные о распространении коронавируса в Украине можно будет получить только после запуска масштабного тестирования благодаря привезенным из Китая тестам.

Кабмин запретил туристические поездки

С 12 часов 24 марта украинцам запрещено покидать пределы страны с туристической целью, согласно решению Кабмина. Также закрываются все аэропорты страны, кроме “Борисполя”, который будет принимать чартерные рейсы с украинцами, которые возвращаются на родину.

А в Киеве медики несколько часов проверяли поезд с эвакуированными из Латвии украинцами. У некоторых пассажиров была высокая температура.

Рост заболеваемости в Италии замедлился

В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от COVID-19 и случаев заражения коронавирусом: менее 5 тысяч заболевших и чуть более 600 умерших. В целом за время эпидемии в стране умерли уже более 6 тысяч человек, около семи с половиной тысяч смогли выздороветь. По общему числу заболевших на третьем месте в мире остаются США - до 9 тысяч новых случаев за прошлый день.

В связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на следующий год, подробности переноса сообщат в ближайшие недели. Также из-за COVID-19 на неопределенный срок отложили финальные матчи футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы.