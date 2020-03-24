Коронавирус в Украине и мире: главные новости 24 марта

Число инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти
Украина, как и весь остальной мир, продолжается бороться с пандемией коронавируса. Общее количество случаев заболевания COVID-19 вскоре превысит 400 тысяч, из них смертельных - более 16 тысяч.
Для сдерживания пандемии по всему миру предпринимаются различные ограничительные меры, отменяются или переносятся различные культурные и спортивные мероприятия. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения. О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.
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Новые случаи заболевания коронавирусом
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас проверяется 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, среди инфицированных - еще два депутата Верховной рады: Александр Лукашев из “Оппозиционной платформы “За життя” и Руслан Горбенко из “Слуги народа”. А в Ивано-Франковской области в больнице умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, данные анализов пока не подтверждены.
Чрезвычайное положение пока не вводят
Министр здравоохранения Илья Емец из-за коронавируса в Украине просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение (ЧП). По словам министра, депутаты должны “проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения”, предварительно пройдя тест на коронавирус.
В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на данный момент необходимость вводить ЧП в Украине нет, по крайней мере на этой неделе. При этом премьер допустил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ближайшие две недели может измениться, поскольку в страну в последние дни массово возвращаются украинцы из-за рубежа.
Тем временем, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации еще в четырех областях страны: Черкасской, Донецкой, Тернопольской и Львовской.
Параллельно Верховная рада, которая должна будет одобрить президентский указ о введении ЧП, если такой появится, готовится к работе в дистанционном режиме. В парламенте появился законопроект, по которому депутаты смогут обсуждать законопроекты и голосовать в режиме видеоконференции. На данный момент информации о дате возможного внеочередного заседания ВР нет.
"В сложные для Украины времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно, не судите других по себе", - заявил в очередном видеообращении к гражданам президент Владимир Зеленский.
Тесты на коронавирус развозят по лабораториям страны
Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса должны были доставить во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта. В Украину из Китая прибыли два вида тестов: быстрые тесты числом 250 тысяч штук и гораздо более достоверные (ПЦР-тесты), которых должно хватить на 50 тысяч исследований. На этой неделе в Украину должны прибыть новые поставки тестов и различных медицинских принадлежностей. Ранее собеседники РБК-Украина в “Слуге народа” рассказывали, что реальные данные о распространении коронавируса в Украине можно будет получить только после запуска масштабного тестирования благодаря привезенным из Китая тестам.
Кабмин запретил туристические поездки
С 12 часов 24 марта украинцам запрещено покидать пределы страны с туристической целью, согласно решению Кабмина. Также закрываются все аэропорты страны, кроме “Борисполя”, который будет принимать чартерные рейсы с украинцами, которые возвращаются на родину.
А в Киеве медики несколько часов проверяли поезд с эвакуированными из Латвии украинцами. У некоторых пассажиров была высокая температура.
Рост заболеваемости в Италии замедлился
В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от COVID-19 и случаев заражения коронавирусом: менее 5 тысяч заболевших и чуть более 600 умерших. В целом за время эпидемии в стране умерли уже более 6 тысяч человек, около семи с половиной тысяч смогли выздороветь. По общему числу заболевших на третьем месте в мире остаются США - до 9 тысяч новых случаев за прошлый день.
В связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на следующий год, подробности переноса сообщат в ближайшие недели. Также из-за COVID-19 на неопределенный срок отложили финальные матчи футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы.