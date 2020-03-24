В ОП надеются, что уже в мае Украина вернется к нормальной жизни

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев просят оставаться дома и соблюдать правила

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу. Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ковалив, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - сказала она.

Напомним, по словам Ковалив, в пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли.

Как известно, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

На данный момент Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.