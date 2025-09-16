Існує три способи змусити Путіна піти на мирні переговори, - Ішингер
Існує кілька шляхів, як змусити главу Кремля Володимира Путіна до мирних переговорів з Україною. Один із них - відновлення постачання зброї Україні та санкції США.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.
За його словами, для того, щоб РФ пішла на мирні переговори, мають відбутися три речі. І ймовірні сподівання Вашингтону, що Кремль піде на переговори через економічні вигоди, є просто навмисними і цей підхід не спрацює.
"Отже, вони мають, на мій погляд, відновити постачання зброї, відновити програму озброєнь і, звісно, запровадити санкції, які вже підготовлені, санкційний пакет, підготовлений у Сенаті США", - заявив Ішингер.
Він також додав, що ще одним важелем тиску на Москву є отримання Україною вигоди від заморожених російських активів.
"Я думаю, що розумні люди здатні знайти юридично прийнятні та фінансово вигідні способи передати ці кошти Україні", - додав Ішингер.
Ще одним способом змусити Путіна до мирних переговорів, вважає Ішингер, є надання Києву надійних гарантій безпеки.
"Третій елемент - гарантія безпеки, посилення України, те, що я називаю "стратегією дикобраза", - підкреслив він.
При цьому Ішингер вважає передчасними розмови про розміщення військ НАТО в Україні, що очевидно викликало б значний протест з боку РФ.
Мирні переговори РФ та України
Як відомо, Україна та РФ провели кілька раундів переговорів в Стамбулі, наприклад в липні цього року, однак це було на рівні делегацій і консенсус щодо миру не був досягнутий.
Якщо говорити про зустріч глави Кремля Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського, українська сторона відкрита до цього, однак в Москві шукають причин не йти на переговори.
Тому на сьогодні перспектива саміту Зеленський-Путін вважається сумнівною, водночас США готові виступити третьою стороною в перемовинах про мир.
Гарантії безпеки для України
Зазначимо, нещодавно в Парижі пройшли переговори понад 30 представників країн ЄС і не тільки щодо гарантій безпеки для України.
Зеленський розповів про підсумки цієї зустрічі та заявив, що іноземні країни готові будуть відправити в Україну тисячі своїх військових.
Крім цього, у рамках гарантій безпеки передбачається зміцнення оборони України постачанням озброєнь.
Санкції США проти Росії
Щодо санкцій Вашингтона проти РФ, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це питання вирішуватиме Трамп і поки ніхто не озвучуватиме дату.
Також у Рубіо закликав Європу оголосити 19-й пакет санкцій, перш ніж вимагати цього від США.
Вашингтон також дорікає ЄС щодо торгівлі з Росією, що стосується постачання енергоресурсів. Трамп закликає припинити це у найближчі терміни.