ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп сумнівається у зустрічі Зеленського та Путіна, але тристоронні переговори будуть

Вашингтон, Субота 30 серпня 2025 19:35
UA EN RU
Трамп сумнівається у зустрічі Зеленського та Путіна, але тристоронні переговори будуть Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі лідерів України та РФ. Але, на його думку, тристоронні переговори за участі США - відбудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Daily Caller.

"Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав президент США.

Крім того, Трамп знову порівняв президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з "дітьми на майданчику".

"У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", - заявив він.

Варто додати, що Трамп вже наводив подібну аналогію у липні 2025 року. Тоді він порівняв війну РФ проти України з бійкою дітей у парку.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Путін - не дитина в парку, а "убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей".

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав підготовку до зустрічі лідерів України та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Путін висловив готовність до такого саміту. Проте наразі Росія продовжує відтягувати зустріч і висувати умови.

Глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що подібні переговори "потребують ретельної підготовки".

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу підкреслював, що саме Росія блокує проведення цієї зустрічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим