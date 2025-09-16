Есть три способа заставить Путина пойти на мирные переговоры, - Ишингер
Существует несколько путей, как заставить главу Кремля Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной. Один из них - возобновление поставок оружия Украине и санкции США.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
По его словам, для того, чтобы РФ пошла на мирные переговоры, должны произойти три вещи. И возможные надежды Вашингтона, что Кремль пойдет на переговоры из-за экономических выгод, являются просто преднамеренными и этот подход не сработает.
"Итак, они должны, на мой взгляд, возобновить поставки оружия, возобновить программу вооружений и, конечно, ввести санкции, которые уже подготовлены, санкционный пакет, подготовленный в Сенате США", - заявил Ишингер.
Он также добавил, что еще одним рычагом давления на Москву является получение Украиной выгоды от замороженных российских активов.
"Я думаю, что умные люди способны найти юридически приемлемые и финансово выгодные способы передать эти средства Украине", - добавил Ишингер.
Еще одним способом заставить Путина к мирным переговорам, считает Ишингер, является предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.
"Третий элемент - гарантия безопасности, усиление Украины, то, что я называю "стратегией дикобраза", - подчеркнул он.
При этом Ишингер считает преждевременными разговоры о размещении войск НАТО в Украине, что очевидно вызвало бы значительный протест со стороны РФ.
Мирные переговоры РФ и Украины
Как известно, Украина и РФ провели несколько раундов переговоров в Стамбуле, например в июле этого года, однако это было на уровне делегаций и консенсус относительно мира не был достигнут.
Если говорить о встрече главы Кремля Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, украинская сторона открыта к этому, однако в Москве ищут причин не идти на переговоры.
Поэтому на сегодня перспектива саммита Зеленский-Путин считается сомнительной, в то же время США готовы выступить третьей стороной в переговорах о мире.
Гарантии безопасности для Украины
Отметим, недавно в Париже прошли переговоры более 30 представителей стран ЕС и не только касаемо гарантий безопасности для Украины.
Зеленский рассказал об итогах этой встречи и заявил, что иностранные страны готовы будут отправить в Украину тысячи своих военных.
Кроме этого, в рамках гарантий безопасности предусматривается укрепление обороны Украины поставками вооружений.
Санкции США против России
Что касается санкций Вашингтона против РФ, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что этот вопрос будет решать Трамп и пока никто не буде озвучивать дату.
Также в Рубио призвал Европу огласить 19-й пакет санкций, прежде чем требовать этого от США.
Вашингтон также упрекает ЕС в торговле с Россией, что касается поставок энергоресурсов. Трамп призывает прекратить это в ближайшие сроки.