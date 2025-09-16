Есть три способа заставить Путина пойти на мирные переговоры, - Ишингер

Существует несколько путей, как заставить главу Кремля Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной. Один из них - возобновление поставок оружия Украине и санкции США.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, для того, чтобы РФ пошла на мирные переговоры, должны произойти три вещи. И возможные надежды Вашингтона, что Кремль пойдет на переговоры из-за экономических выгод, являются просто преднамеренными и этот подход не сработает.

"Итак, они должны, на мой взгляд, возобновить поставки оружия, возобновить программу вооружений и, конечно, ввести санкции, которые уже подготовлены, санкционный пакет, подготовленный в Сенате США", - заявил Ишингер.

Он также добавил, что еще одним рычагом давления на Москву является получение Украиной выгоды от замороженных российских активов.

"Я думаю, что умные люди способны найти юридически приемлемые и финансово выгодные способы передать эти средства Украине", - добавил Ишингер.

Еще одним способом заставить Путина к мирным переговорам, считает Ишингер, является предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.

"Третий элемент - гарантия безопасности, усиление Украины, то, что я называю "стратегией дикобраза", - подчеркнул он.

При этом Ишингер считает преждевременными разговоры о размещении войск НАТО в Украине, что очевидно вызвало бы значительный протест со стороны РФ.