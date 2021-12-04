Названо количество войск РФ у границы Украины, а МВФ предупредил об угрозе для мировой экономики: новости за 3 декабря

В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины, Международный валютный фонд предупредил об угрозе для мировой экономики из-за штамма "Омикрон", в Украину на выходных придет похолодание. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 декабря - в материале РБК-Украина.

Более 94 тысяч. В Минобороны назвали количество войск РФ у границы Украины

Министр обороны Алексей Резников рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины. Их общее количество на сегодня оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Г лава Минобороны также заявил, что Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.

Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. И пожаловался на применение турецких боевых беспилотников "Байрактар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", - говорится в сообщении.

В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс"

В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил. "Укрзализныця" из-за этого инцидента обратилась в полицию.

"Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда", - говорится в сообщении компании. В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.

МВФ предупредил об угрозе для мировой экономики из-за штамма "Омикрон"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма "Омикрон" существуют риски для мировой экономики. Темпы восстановления роста могут снизиться.

"Новый вариант (коронавируса - ред.), который может распространяться очень быстро, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста", - подчеркнула Георгиева.

Священник УГКЦ: "покупка COVID-сертификата это грех, если купили - покайтесь"

Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине - уже далеко не новость. Но священник УГКЦ призвал украинцев, купивших этот документ покаяться, ведь это грех. Это отметил священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук.

"Я лично, как священник, очень прошу - не покупайте этих вещей! Не хотите делать прививку, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого", – сказал отец Тарас.

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

В Великобритании члены королевской семьи устроили знаменитую Рождественскую вечеринку, которая в этом году стала особо праздничной, так как нынешнее мероприятие уже достигло своего столетнего юбилея.

Как прошла монаршие рождественские гуляния, фото и видео с вечеринки и ее история - в материале Sttyler.

Мокрый снег и морозы. В Украину на выходные придет похолодание

Погода в Украине на выходные будет холодная, прогнозируют мокрый снег и морозы.

Также синоптики ожидают гололедицу на дорогах. Водителей призывают быть осторожными и внимательными за рулем.