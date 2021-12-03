Угроза вторжения России в Украину. Резников назвал сроки
Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра обороны Украины Алексея Резникова в Раде.
По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие.
"Она (разведка, - ред.) отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее достоверным временем достижение готовности к эскалации будет конец января", - заявил Резников.
Он подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным.
"И наша задача отвернуть его", - добавил министр обороны.
Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.