Угроза вторжения России в Украину. Резников назвал сроки

Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января .

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление министра обороны Украины Алексея Резникова в Раде.

По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие.

"Она (разведка, - ред.) отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее достоверным временем достижение готовности к эскалации будет конец января", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным.

"И наша задача отвернуть его", - добавил министр обороны.