Названа кількість військ РФ біля кордону України, а МВФ попередив про загрозу світовій економіці: новини за 3 грудня

В Міноборони назвали кількість російських військ біля кордону України, Міжнародний валютний фонд попередив про загрозу для світової економіки через штам "Омікрон", в Україну на вихідних прийде похолодання. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 3 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Понад 94 тисячі. У Міноборони назвали кількість військ РФ біля кордону України

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Глава Міноборони також заявив, що Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

Путін поскаржився Ердогану на застосування "Байрактарів" на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні. І поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників "Байрактар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

"Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів "Байрактар", - йдеться в повідомленні.

В Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес"

У п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію.

"Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда", - йдеться в компанії. В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підраховує збитки.

МВФ попередив про загрозу для світової економіки через штам "Омікрон"

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва заявила, що через штам "Омікрон" існують ризики для світової економіки. Темпи відновлення зростання можуть знизитися.

"Новий варіант (коронавірусу - ред.), який може поширюватися дуже швидко, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деяке зниження наших жовтневих прогнозів глобального зростання", - підкреслила Георгієва.

Священник УГКЦ: "купівля COVID-сертифікату це гріх, якщо придбали - покайтеся"

Підроблені сертифікати вакцинації від коронавірусу в Україні - вже далеко не новина. Але священик УГКЦ закликав українців, які купили цей документ покаятися, адже це гріх. Це зазначив священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук.

"Я особисто, як священик, дуже прошу - не купуйте цих речей! Не хочете робити щеплення, Ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього", – сказав отець Тарас.

З'явилися фото і відео з Різдвяної вечірки королівської родини, яка проводиться 100 років підряд

У Великій Британії члени королівської сім'ї влаштували знамениту різдвяну вечірку, яка в цьому році стала особливо святковою, оскільки нинішній захід вже досяг свого столітнього ювілею.

Як пройшла монарші різдвяні гуляння, фото і відео з вечірки та її історія - в матеріалі Styler.

Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання

Погода в Україні на вихідні буде холодна, прогнозують мокрий сніг та морози.

Також синоптики очікують ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними та уважними за кермом.