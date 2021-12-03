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В Украине ожидается ухудшение погоды: есть угроза остановки транспорта

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Пятница 03 декабря 2021 14:31
В Украине ожидается ухудшение погоды: есть угроза остановки транспорта Фото: в Украине 3 и 4 декабря ожидается гололедица (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине 3 и 4 декабря синоптики ожидают гололедицу на дорогах. Водителей призывают быть осторожными и внимательными за рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, до конца суток 3 декабря в западных и северных областях, а также 4 декабря по всей территории страны, кроме юга и востока, на дорогах прогнозируется гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также в Киеве и Киевской области сегодня вечером и завтра ожидается на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине ожидается холодная погода, местами со снегом.

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