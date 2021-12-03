В Украине ожидается ухудшение погоды: есть угроза остановки транспорта

В Украине 3 и 4 декабря синоптики ожидают гололедицу на дорогах. Водителей призывают быть осторожными и внимательными за рулем.

Так, до конца суток 3 декабря в западных и северных областях, а также 4 декабря по всей территории страны, кроме юга и востока, на дорогах прогнозируется гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также в Киеве и Киевской области сегодня вечером и завтра ожидается на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.