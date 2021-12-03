Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. И пожаловался на применение турецких боевых беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

Сообщается, что Путин заявил о важности полного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате.

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", - говорится в сообщении.