Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. И пожаловался на применение турецких боевых беспилотников "Байрактар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Сообщается, что Путин заявил о важности полного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате.
"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие боевиков.
Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что применение "Байрактаров" было вынужденным и не нарушало минские соглашения.