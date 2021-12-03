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Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе

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Москва, Пятница 03 декабря 2021 18:16
Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. И пожаловался на применение турецких боевых беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что Путин заявил о важности полного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате.

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие боевиков.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что применение "Байрактаров" было вынужденным и не нарушало минские соглашения.

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