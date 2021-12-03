Более 94 тысяч. В Минобороны назвали количество войск РФ у границы Украины

Министр обороны Алексей Резников рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины. Их общее количество на сегодня оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время часа вопросов к правительству.

"Сейчас вокруг Украины и в Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и временно оккупированных территориях, которые могут быть привлечены для эскалации сегодня оцениваются в 94,3 тыс. человек", - рассказал Резников.

Отметим, глава Минобороны также заявил, что Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.

Напомним, в США сообщили, что продолжают следить за действиями российских войск у границ Украины. Давая им оценку, отмечено, что этого "достаточно, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность".

Добавим, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины.