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МВФ предупредил об угрозе для мировой экономики из-за штамма "Омикрон"

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Пятница 03 декабря 2021 23:31
МВФ предупредил об угрозе для мировой экономики из-за штамма "Омикрон" Фото: Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ (imf.org)
Автор: Артур Родивилов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма "Омикрон" существуют риски для мировой экономики. Темпы восстановления роста могут снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева заявила, что власти США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией, они необязательны для других стран. По ее словам, мировая "картина инфляции разносторонняя - весьма разные обстоятельства в разных странах".

"Новый вариант (коронавируса - ред.), который может распространяться очень быстро, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста", - подчеркнула Георгиева.

Напомним, главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключил, что понятие полной вакцинации от коронавируса может измениться.

Отметим, 1 декабря в США подтвердили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом. Заболевший прошел полный курс вакцинации.

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