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В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс"

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Пятница 03 декабря 2021 20:41
В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Фото: "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил. "Укрзализныця" из-за этого инцидента обратилась в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда", - говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.

"АО "Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы", - говорится в сообщении.

Фото: В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, в конце ноября УЗ запустила "Дунайский экспресс".

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