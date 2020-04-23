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Назначен новый глава Закарпатской ОГА

Новости » Политика     23.04.2020 - 12:18
Назначен новый глава Закарпатской ОГА
Фото: Алексей Петров (скрин видео nashigroshi.org)

Главой Закарпатской ОГА стал бывший сотрудник СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

До этого Петров подавал декларацию кандидата на должность главы Закарпатской ОГА.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Сегодня на сайте президента также появился указ о его увольнении из кировоградской СБУ.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.Он пробыл на этой должности 5 месяцев.

Добавим, Зеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко главой Черниговской ОГА, а Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации.

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