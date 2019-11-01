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Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Новости » Политика     01.11.2019 - 18:23
Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соотвествующий указ был подписан президентом 31 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соотвествующий указ был подписан президентом 31 октября.

"Назначить Прокопенко Андрея Леонидовича главой Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский подписал указ, которым уволил Наталью Романову от должности и.о. главы Черниговской ОГА.

Напомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации. Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА - Алексея Чернышова.

Бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября, проработав чуть больше трех месяцев на этой должности.

Также Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации, Александра Бондаренко - главой Днепропетровской областной государственной администрации и бизнесмена Виталия Коваля - новым главой Ровенской ОГА.

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