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Стало известно, кто может возглавить Закарпатскую ОГА

Новости » Политика     14.04.2020 - 14:38
Стало известно, кто может возглавить Закарпатскую ОГА
Фото: Алексей Петров (скрин видео nashigroshi.org)

Алексей Петров подал декларацию на должность главы Закарпатской ОГА

Новым главой Закарпатской областной государственной администрации может стать Алексей Петров, который подал соответствующую декларацию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петров подал декларацию на должность главы Закарпатской ОГА. Он указал 6 земельных участков и квартиру, а также дачу и автомобиль.

Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. За год он получил заработную плату в размере 597 646 гривен.

До этого Алексей Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, Кабинет министров Украины, когда был под председательством Алексея Гончарука, на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации Никиту Михайлюка.

РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Тогда также был уволен глава Львовской ОГА Маркиян Мальский.

Ранее сообщалось, что Бондаренко пробыл на должности главы Закарпатской ОГА 5 месяцев.

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Новости Украины Закарпатская ОГА
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