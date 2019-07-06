Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА

Фото: Игорь Бондаренко (zakarpattya.net.ua)

Новым главой Закарпатской ОГА стал Игорь Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Так, указом №491/2019 президент Зеленский уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана. Следующим указом глава государства назначил на должность главы Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Напомним, ранее во время визита во Львовскую область Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Ивано-Франковской облгосадминистрации. По словам Зеленского, Ивано-Франковскую область возглавит Денис Шмыгаль.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского на должность главы Львовской областной государственной администрации. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии во Львове.

Накануне Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко председателем Донецкой облгосадминистрации. Кириленко с 2008 года работал в правоохранительных органах, а в конце сентября 2017 его представили как нового военного прокурора Ужгородского гарнизона.