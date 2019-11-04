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Зеленский сменил главу Черкасской ОГА

Новости » Политика     04.11.2019 - 14:24
Зеленский сменил главу Черкасской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 4 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 4 ноября.

"Назначить Боднар Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в указе №798/2019.

В тоже время президент уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка.

"Уволить Шевченко Игоря Юрьевича от должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №797/2019.

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. И в тоже время уволил Наталью Романову от исполнения обязанностей главы Черниговской ОГА.

Кроме того, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации. Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.

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