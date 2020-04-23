Призначено нового голову Закарпатської ОДА

Фото: Олексій Петров (скрін відео nashigroshi.org)

Головою Закарпатської ОДА став колишній співробітник СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

До цього Петров подавав декларацію на посаду голови Закарпатської ОДА.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначимо, раніше він займав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

Сьогодні на сайті президента також з'явився указ про його звільнення з кіровоградської СБУ.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Він пробув на цій посаді 5 місяців.

Додамо, Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської ОДА, а Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації.