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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Новости » Политика     19.03.2020 - 10:22
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Фото: Владимир Труш (rohatyn.if.gov.ua)

Новым главой Тернопольской ОГА стал Владимир Труш

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится "назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации".

Биография Владимира Труша

Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинци, Рогатинский район, Ивано-Франковская область. Среднее образование получал в одной из местных школ. После ее окончания в 1997 году поступил в Национальный университет "Львовская политехника". В 2002 году окончил ВУЗ и начал трудовую деятельность.

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Украинский президент уже встретился с Трушем и подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.

Отметим, вчера Кабинет министров согласовал его кандидатуру. 19 марта президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Он сам подал заявление об оставке.

Сопель подал в отставку после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

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