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Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА

Новости » Политика     24.04.2020 - 15:18
Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА
Фото: Владимир Зеленский и Виталий Федорив (president.gov.ua)

Вместе с тем, президент уволил и.о главы Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской ОГА. Об этом говорится в указе президента.

В частности, президент уволил Федорива с должности и.о. главы Ивано-Франковской ОГА и назначил новым главой этой области.

Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА

Вместе с тем, в Офисе президента уже сообщили, что Зеленский встретился с Федоривым. Лидер страны подчеркнул важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

Биография

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы).

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

С ноября 2018 был заместителем главы, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, вчера Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. До этого Петров подавал декларацию на должность главы Закарпатской ОГА.

Также украинский президент назначил Романа Боднара главой Черкасской ОГА, Андрея Прокопенко главой Черниговской области, а Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации.

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