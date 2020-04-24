Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА

Фото: Володимир Зеленський і Віталій Федорів (president.gov.ua)

Разом з тим, президент звільнив в.о голови Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської ОДА. Про це йдеться в указі президента.

Зокрема, президент звільнив Федоріва з посади в.о голови Івано-Франківської ОДА і призначив новим головою цією області.

Разом з тим, в Офісі президента вже повідомили, що Зеленський зустрівся з Федорівим. Лідер країни наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

Біографія

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства", (інженер-економіст), у 2004 році - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Державна служба" (магістр державної служби).

З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го - тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. До цього Петров подавав декларацію на посаду голови Закарпатської ОДА.

Також український президент призначив Романа Боднара головою Черкаської ОДА, Андрія Прокопенко головою Чернігівської області, а Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації.