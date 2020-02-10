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Назначен врио главы Ивано-Франковской ОГА

Новости » Политика     10.02.2020 - 19:56
Назначен врио главы Ивано-Франковской ОГА
Фото: Виталий Федоров (if.gov.ua)

До этого Федоров занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ №44/2020 Зеленский подписал в понедельник, 10 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в указе.

До этого Федоров занимал должность заместителя главы Ивано-Фарнковской ОГА.

Напомним, 5 февраля Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Шмыгаля уволили из-за назначения в правительство Алексея Гончарука.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 февраля Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

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