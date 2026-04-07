У Європі заговорили про армію ЄС після погроз США вийти з НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що через погрози США вийти з НАТО ЄС повинен рухатися до створення власної армії та глибшої оборонної інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, рішення щодо можливого виходу США з НАТО залежить виключно від президента Дональда Трампа. Водночас Альбарес нагадав, що після терактів 11 вересня 2001 року союзники по Альянсу виступили солідарно з Вашингтоном.

"НАТО - це взаємовигідний альянс як для європейців, так і для американців... Але заяви адміністрації США та її нові позиції щодо євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити крок уперед у питаннях суверенітету та оборони", - заявив він.

Глава іспанського МЗС додав, що Європа має сама подбати про безпеку своїх громадян.

"Ми повинні взяти безпеку та стримування наших громадян у свої руки", - додав дипломат

За його словами, для цього Європейський Союз має рухатися до створення загальноєвропейської армії, інтеграції оборонної промисловості, а також формування єдиного цифрового ринку та союзу ринків капіталу.

Розкол між США й НАТО

Нагадаємо, від початку війни Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Після цього Дональд Трамп закликав союзників по НАТО долучитися до її розблокування, направивши в регіон свої кораблі, однак частина партнерів відмовилася брати участь у цій операції.

Водночас деякі союзники публічно заявили, що це "не їхня війна". Зокрема, Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, через що американцям довелося вивести літаки з іспанських баз. Як повідомляла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, із баз у Морон-де-ла-Фронтера в Севільї та Роті в Кадісі США вивезли близько 12 літаків-заправників KC-135.