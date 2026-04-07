Демократи планують оголосити імпічмент Гегсету через війну з Іраном

У понеділок, 6 квітня, одна з депутатів-демократів Палати представників оголосила, що внесе проєкт резолюції про імпічмент глави Пентагону Піта Хегсета за його дії у війні США проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами Яссамін Ансарі (демократки від Аризони), наступного тижня вона внесе проєкт резолюції з метою відставки Гегсета за "неодноразове порушення присяги та обов'язку перед конституцією".

"Безрозсудне наражання Хегсетом на небезпеку американських військовослужбовців і неодноразові військові злочини... є підставою для імпічменту та усунення з посади", - сказала вона.

Також демократка закликала кабінет міністрів застосувати 25-ту поправку до конституції США, щоб усунути президента Дональда Трампа з посади за його "божевільні заяви" про війну.

"25-та поправка існує не просто так; кабінет повинен нею скористатися. На кону доля американських військ, іранського народу і самі основи нашої глобальної системи", - додала Ансарі.

Однак Axios зазначає, що для імпічменту необхідно дві третини голосів у Сенаті. Але враховуючи, що обидві палати під контролем республіканців - спроба Ансарі оголосити імпічмент вкрай малоймовірна.

Також немає жодних реальних шансів на те, що кабмін, який складається з людей лояльних до Трампа, скористається 25-ю поправкою до Конституції для його імпічменту.

Видання додало, що Ансарі вже не перший член Демократичної партії серед тих, хто пропонував імпічмент Гегсету.