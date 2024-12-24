Різдво по-новому. Протоієрей ПЦУ розповів, кому перехід дався найлегше

Як українці звикають до нового церковного календаря

За словами експерта, досвід переходу України на новоюліанський календар показав, що абсолютна більшість парафій ПЦУ обрали новий стиль.

"Мені здається, як це не дивно, що найлегший перехід стається для людей більше церковних. Які, нібито, з одного боку мали б бути більш консервативними. Але ті, хто щотижня відвідує церкву, знають свята на наступний тиждень", - зауважив він.

Коваленко пояснив, що люди церковні живуть "не "в числі", а "святами" - святковим циклом".

"І, в принципі, коли ти регулярно відвідуєш храм, то ось цей перехід по датах не так відчувається", - додав протоієрей ПЦУ.

Водночас важче перехід сприймають ті люди, які Церкву регулярно не відвідують.

"Люди, які в церкву ходять на свята... На великі свята, або на якісь дні особливі для себе, для родини... Їм важче... Люди, які, скажімо так, не живуть церковним календарем, як річним циклом, їм зараз якраз певним чином складніше. Адже вони ще не звикли до дат - в які дати ті чи інші свята", - визнав ректор православного університету.

Він додав, що перехід на новий церковний календар - це процес.

"Так само як я добре пам'ятаю, що для моїх бабусі з дідусем, наприклад, Старий Новий рік був чи не більшим святом, ніж Новий рік 1 січня... У моїх дітей вже цього Старого Нового року не було. А на моїй пам'яті фактично це все змінилося", - поділився Коваленко.

На його думку, цей процес - на декілька років.

"Можливо, на десятиліття. Але головним "двигуном" цього процесу є якраз Церква і її парафіяни. Саме дивлячись на те, що в цьому середовищі якраз проблем із переходом на (новоюліанський, - Ред.) календар, і з датами, проблем не виникає, я думаю, все інше суспільство поступово звикне. До нових дат тих свят, до яких всі звикли. Воно так буде... По факту це відбудеться", - вважає протоієрей.

Він нагадав, що календарна реформа в Україні проведена.

"І якщо ти там не адепт московського патріархату, то ти не будеш триматися за старий стиль. Якщо ти фактично занурений у календар старий, живеш ним, як у парафій МП, то там - так. Там буде певне тяжіння до цих дат. Але суспільство в цілому живе сучасним календарем", - зазначив експерт.

Він нагадав, що схожа ситуація для декого була з Різдвом.

"Ніхто не міг зрозуміти, чому ми маємо святкувати 7 січня, а не 25 грудня з усім світом... Так буде і з іншими святами. Поступово відбудеться процес переходу", - вважає Коваленко.

Дехто, за його словами, може все ж таки залишитись жити й за старим стилем.

"Хтось залишиться. Якщо московський патріархат не перейде, врешті-решт... Не розірве свої відносини з Москвою... А як наступний крок можливий - це календарна реформа... То це буде ще легше... Але якщо залишиться на цьому календарі, то частина вірян, частина українців буде жити за таким церковним календарем", - пояснив він.

Експерт наголосив, що насправді календар - це не те, що має нас розділяти.

"Новий стиль приводить до відповідності астрономічний і церковний календар... Тобто насправді не відбулось чогось такого радикального. Просто відбулося те, що мало відбутися ще як мінімум 100 років тому, коли більшість православних церков прийняли рішення переходити на новоюліанський календар. Або навіть і ще раніше", - наголосив Коваленко.

Насамкінець він зауважив, що це - природній процес. І він триває.