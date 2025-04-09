"Не міфи й не вигадки". У ПЦУ пояснили, хто такі біси та як з ними боротись

У Православній Церкві України розповіли, хто такі біси й чи можна їх вважати реальними істотами. Українцям пояснили також, що є "дієвим щитом" проти бісівських спокус і пасток диявола.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Що каже про духовний світ Писання

"Із Писання ми знаємо, що крім цього матеріального, видимого світу, Бог сотворив і світ невидимий, духовний - світ ангельський", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що ангели (покликання яких - служіння Богові), це:

безтілесні духи;

вільні й розумні істоти.

Чому сатана став противником Божим

"Також ми знаємо, що, на жаль, найвищий з ангелів, якого Писання іменує Денницею, споглядаючи свою велич і могутність, отримані від Творця, загордився і спокусив себе думкою стати богом без Бога", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що він, відвернувшись від Бога, став противником Божим.

"Що, власне, і позначене біблійним словом "сатана", тобто "противник, ворог", - пояснили українцям.

Хто такі біси й чи мають вони силу

У Церкві розповіли, що сатана, "відпавши від Бога сам", став спокушати до цього й інших ангелів, оскільки бажав "підкорити їх та володіти ними".

Частина ангелів спокусилася й серед ангелів сталося розділення:

більшість їх залишилася вірною Богові та остаточно утвердилася у добрі;

а менша їх частина відпала, ставши бісами.

"Тож біси - це розумні духи, безтілесні істоти, які за природою були сотворені Богом як ангели, тобто Його служителі, але які спокусилися гординею сатани і стали рабами зла", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що вони частково мають силу і могутність (що належать ангельській природі), проте використовують їх лише для поширення зла.

"Самі противлячись волі Божій, вони спонукають до того ж і людей, бажаючи панувати над ними, як над своїми рабами. Історія гріхопадіння ангелів пояснює походження зла в сотвореному Богом світі", - зауважили у ПЦУ.

Біси - це розумні духи, які стали рабами зла (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи можна вважати бісів реальними істотами

У прес-службі Православної Церкви України зауважили, що біси (або демони, нечисті, лукаві, злобні духи) є цілком реальними.

"Це не міфи, не вигадки, не абстракті алегорії зла чи ще щось подібне - це цілком реальні істоти, хоча й невидимі, безтілесні, бо є духами", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що одним із місць існування бісів у Священному Писанні зазначається "пекло", "ад" чи "безодня". Проте біси існують не лише там.

"У Новому Завіті йдеться про "свiтоправителiв темряви вiку цього... духiв злоби пiднебесних", а про диявола говориться, як про "князя пiднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення", - нагадали у ПЦУ.

Уточнюється водночас, що отці Церкви слово "піднебесний" пояснюють як такий, що витає:

під небом;

між небом і землею;

у повітрі.

"Тож ці істоти не просто десь існують у пеклі найглибшому - вони є поруч з нами, у навколишньому світі", - повідомили у ПЦУ.

Що називають біснуванням і в чому воно полягає

Згідно з інформацією ПЦУ, біснуванням називають одержимість злими духами.

Йдеться про "крайній ступінь рабства злим духам", коли:

воля людини зв'язана гріхами, ніби кайданами;

тіло вже не підкоряється душі, як належить (але злі духи спонукають його робити щось за їхньою волею).

Зазначається, що прояви біснування зустрічаються доволі часто - і в давнину, і нині.

"А про зцілення Ісусом Христом людей від біснування неодноразово читаємо у Писанні", - додали у ПЦУ.

Як звільнитись від злого духу й побороти бісів

Українцям пояснили, що насправді бісам підвладна кожна людина, яка грішить. Адже вона виконує їхню волю. Водночас "ступінь цієї підвладності є співмірним зі ступенем зла, яке чинить людина".

"І чим більше людина прагне звільнитися від гріхів, тим меншою є залежність від волі злих духів. Тож удосконалюючись у добрі, людина з допомогою Божою здатна звільнятися від влади бісів", - розповіли у ПЦУ.

Вірянам нагадали, що кажучи про звільнення людини від влади злого духа, Господь сповіщає: "Цей рід не може вийти інакше, як від молитви та посту".

Крім того, могутнім засобом проти злих духів є закликання імені Ісуса Христа (адже сам Господь провіщав, що Його ім'ям "виганятимуть бісів").

Насамкінець українцям повідомили, що "дієвим щитом проти бісівських спокус та пасток диявола" є також:

духовна тверезість;

пильність;

смиренність;

участь у таїнствах Церкви;

жертовність;

милосердя;

прояви любові.

"Тож будьте пильними в боротьбі з лукавим, як вірні воїни на сторожі. І нехай боротьба ваша, за милістю Божою, буде переможною", - підсумували у ПЦУ.