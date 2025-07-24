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Святі брати, які відмовились від влади й загинули: кого сьогодні вшановує ПЦУ

Четвер 24 липня 2025 15:10
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Святі брати, які відмовились від влади й загинули: кого сьогодні вшановує ПЦУ Сьогодні віряни вшановують пам'ять мучеників - благовірних князів Бориса та Гліба (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 24 липня, ПЦУ вшановує пам'ять благовірних князів Бориса та Гліба, які були причислені до лику святих "Промислом Божим і визнанням Святої Церкви".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Що відомо про життєвий шлях Бориса та Гліба

Українцям нагадали, що князі Борис і Гліб (у святому хрещенні - Роман і Давид), були синами рівноапостольного Володимира Великого.

"Ці благовірні князі стали серед перших прославлених святих Київської землі, світлими прикладами віри й мужності у Христі", - розповіли у ПЦУ.

Наголошується, що Борис і Гліб були рідними братами, які:

  • народилися та зростали в дусі миролюбності й глибокої християнської віри;
  • часто зверталися до молитви;
  • читали Священне Писання;
  • володіли грамотою;
  • всією своєю поведінкою втілювали Божі Заповіді;
  • наслідували приклад свого батька й щедро допомагали нужденним і хворим;
  • виявляли любов і милосердя в кожному дні свого життя.

У 1015 році - в часи боротьби за великокнязівський престол - Борис і Гліб були жорстоко вбиті.

"Однак їхня смерть не була наслідком участі у цій боротьбі - навпаки, вони свідомо відмовилися від неї, керуючись глибокими християнськими принципами", - зауважили у ПЦУ.

Уточнюється, що брати прагнули зберегти мир і не розпалювати ворожнечу серед своєї рідні.

"Проте через це стали жертвами підступного наказу свого брата Святополка, прозваним у народі Окаянним", - додали у ПЦУ.

Святі брати, які відмовились від влади й загинули: кого сьогодні вшановує ПЦУСьогодні ПЦУ вшановує пам'ять князів Бориса та Гліба (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Яке чудо трапилось із мощами святих братів

Пізніше Святополк отримав кару за братовбивство - загинув у війні з Ярославом Мудрим.

"Князь Ярослав подбав про пошуки тіла святого Гліба, яке залишалося непохованим впродовж чотирьох років. І влаштував його поховання у Вишгороді - у храмі святого Василія Великого, поруч із мощами святого князя Бориса", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що на честь братів-страстотерпців була зведена церква, а митрополит Іоан написав їм службу.

"Згодом храм згорів, однак мощі святих братів дивним чином залишилися неушкодженими - і саме біля них Господь звершував численні чуда", - поділились у ПЦУ.

Вірянам нагадали, що цей момент у Житіях святих згадується так: "коли вийняли мощі Бориса і Гліба із землі й розкрили гроб, то побачили преславне чудо: тіла святих були, як живі, білі як сніг, обличчя - світлі, як у ангелів, від них йшов приємний запах".

"Чимало чудес звершив Господь через святих страстотерпців, до яких звертаються люди з молитвами, прохаючи прощення гріхів у Господа. Святі мученики Борисе і Глібе, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.

Святі брати, які відмовились від влади й загинули: кого сьогодні вшановує ПЦУПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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