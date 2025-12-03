"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня

У четвер, 4 грудня, світло в Україні продовжать відключати за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Варто зазначити, що сьогодні, 3 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.

Всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію після її появи за графіком. "Укренерго" додало, що обсяги та час обмежень можуть змінюватись протягом доби, що буде публікуватися на сторінках обленерго в соцмережах.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.

Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.

Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.

Зазначимо, в ніч на 3 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях. Були знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині.