Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна

Головне:

Україна планує сформувати флот із сучасних винищувачів Gripen та Rafale. Це адекватна кількість для протидії 300-400 російським літакам.

Для авіафлоту у 250 літаків Україні знадобиться підготувати близько 750 кваліфікованих пілотів (з розрахунку 3 пілоти на один борт).

Обидва літаки можуть нести ракети "повітря-повітря" Meteor (дальність до 300 км), SCALP, Storm Shadow та авіабомби.

Gripen універсальний тим, що може злітати з коротких смуг.

Rafale потужніший, але дорожчий в експлуатації.

Обидва літаки Gripen та Rafale є сучасними та універсальними, але мають відмінності (інфографіка РБК-Україна)

Минулими вихідними, під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання нових бойових літаків - зокрема шведських Gripen та французьких Rafale.

Загалом, за словами глави держави, йдеться про формування флоту приблизно з 250 сучасних винищувачів.

"Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є", - заявив президент.

На цьому тлі РБК-Україна розпитало в авіаційного експерта про відмінності між Gripen та Rafale та їхню користь для української авіації.

Rafale - потужний, але дорожчий

Французький Rafale належить до класу винищувачів покоління 4++ і вважається одним із найдорожчих у своєму сегменті:

це важкий літак (вага близько 24,5 т);

може нести 9-9,5 т бойового навантаження;

має одну з найпотужніших радіолокаційних систем у світі ;

; вартість експлуатації становить 20-25 тисяч доларів за годину (приблизно як у F-16).

Gripen - ставка на ощадливість і мобільність

Шведський Gripen має інші характеристики та ключові переваги:

маса - 14-16 т;

бойове навантаження - близько 7 т;

вартість експлуатації - 6-7 тис. доларів за годину;

може злітати з коротких смуг;

літаки легше розосередити по країні, що важливо в умовах війни.

Тож у випадку питання економічної ефективності Gripen може бути більш практичним рішенням.

Ключове не вага, а ракети

З цікавого є те, що сучасні Gripen та Rafale можуть використовувати озброєння Meteor. Це французька ракета класу "повітря-повітря" з повітряним двигуном, яка може бути застосована на відстані до 200-250-300 кілометрів, залежно від ситуації, зазначає експерт.

Наявність таких ракет, за словами Криволапа, дозволить протидіяти російським літакам із ракетами Р-37М - одній із головних загроз для українських пілотів.

Таким чином, обидва літаки можуть використовувати європейське озброєння, зокрема:

ракети Meteor,

крилаті ракети SCALP і Storm Shadow,

авіабомби.

Коли можливі постачання літаків

Експерт зазначає, що домовленості щодо західних винищувачів є правильними і розумними. Але їх реалізація - не питання найближчого часу.

Криволап не виключає можливе отримання невеликої ланки Gripen з ракетами Meteor в березні цього року, що дозволило б відганяти російські бомбардувальники Су-37 з КАБами.

Крім того, обговорюється можливість виробництва частини компонентів Gripen в Україні.

250 літаків - це велика кількість?

Раніше Повітряні сили у візії оцінювали потребу у 128 літаках (у мирний час).

Однак у воєнний час, коли навколо України діють 300-400 російських бомбардувальників і винищувачів, потреба вища, зауважує Криволап. Тому кількість у 250 літаків не є надмірною.

"Цифра 250 літаків - це не щось таке фантастичне, від чого буде якийсь надлишок", - сказав авіаексперт.

Однак він додає, що для цього треба й відповідна кількість пілотів.

"Бо якщо ми помножимо 250 на 3, то це буде та кількість пілотів, яка повинна бути готова їх експлуатувати", - зауважив Криволап.

Підготовка пілотів на Gripen та Rafale

Програми навчання для Gripen і Rafale подібні: перепідготовка досвідченого пілота складає близько 6-9 місяців. У повільнішому режимі - до 18 місяців;

Загалом етапи навчання з використання озброєння однакові, але все залежить від специфіки застосування видів зброї. Отже, обидва літаки універсальні і ефективні, говорить авіаексперт. Однак, є нюанс.

"Rafale - потужніші, але і дорожчі і ще у них хороша радіолокаційна система, вона вважається найкращою у світі, бо вона далеко "бачить". З Gripen тут питання економічної ефективності. Я думаю, що нам краще підходять Gripen”, - підсумував експерт.

FAQ (Питання - Відповіді):

Які головні відмінності Gripen чи Rafale?

Rafale - важкий, потужний, має найкращу у світі РЛС, але дуже дорожчий в експлуатації. Gripen - легший та економний, може злітати з коротких смуг і легше розосереджується.

Яке озброєння можуть нести літаки?

Meteor (ракети "повітря-повітря"); крилаті далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow; авіабомби.

Чи отримаємо ми ці винищувачі найближчим часом?

Це не питання тижнів. Імовірно, спочатку буде невелика ланка Gripen, але масове постачання та формування флоту у 250 бортів - це тривалий процес.

Скільки потрібно пілотів?

Для флоту у 250 літаків Україні знадобиться підготувати близько 750 кваліфікованих пілотів (з розрахунку 3 пілоти на один борт).

250 літаків - це багато для України в умовах війни?

Ні. Раніше Повітряні сили оцінювали потребу у 128 одиниць для мирного часу. У стані повномасштабної війни, враховуючи чисельність авіації ворога, 250 літаків - це не щось таке фантастичне, від чого буде надлишок.

Який винищувач краще підходить Україні?

Rafale потужніший і з кращою РЛС, але Gripen економніший та практичніший для українських умов.