НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна

Фото: президент Володимир Зеленський з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном на тлі Gripen у Стокгольмі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Gripen та Rafale - два сучасні винищувачі, які разом можуть поповнити авіафлот України на 250 одиниць. Ці літаки універсальні в застосуванні, але мають свої відмінності.

В коментарі РБК-Україна авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, чим відрізняються ці літаки та який з них краще підходить для України.

Читайте також: Флот на 250 літаків: Зеленський окреслив майбутню авіаційну програму України.

Головне:

  • Україна планує сформувати флот із сучасних винищувачів Gripen та Rafale. Це адекватна кількість для протидії 300-400 російським літакам.
  • Для авіафлоту у 250 літаків Україні знадобиться підготувати близько 750 кваліфікованих пілотів (з розрахунку 3 пілоти на один борт).
  • Обидва літаки можуть нести ракети "повітря-повітря" Meteor (дальність до 300 км), SCALP, Storm Shadow та авіабомби.
  • Gripen універсальний тим, що може злітати з коротких смуг.
  • Rafale потужніший, але дорожчий в експлуатації.

Обидва літаки Gripen та Rafale є сучасними та універсальними, але мають відмінності (інфографіка РБК-Україна)

Минулими вихідними, під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання нових бойових літаків - зокрема шведських Gripen та французьких Rafale.

Загалом, за словами глави держави, йдеться про формування флоту приблизно з 250 сучасних винищувачів.

"Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є", - заявив президент.

На цьому тлі РБК-Україна розпитало в авіаційного експерта про відмінності між Gripen та Rafale та їхню користь для української авіації.

Rafale - потужний, але дорожчий

Французький Rafale належить до класу винищувачів покоління 4++ і вважається одним із найдорожчих у своєму сегменті:

  • це важкий літак (вага близько 24,5 т);
  • може нести 9-9,5 т бойового навантаження;
  • має одну з найпотужніших радіолокаційних систем у світі;
  • вартість експлуатації становить 20-25 тисяч доларів за годину (приблизно як у F-16).

Gripen - ставка на ощадливість і мобільність

Шведський Gripen має інші характеристики та ключові переваги:

  • маса - 14-16 т;
  • бойове навантаження - близько 7 т;
  • вартість експлуатації - 6-7 тис. доларів за годину;
  • може злітати з коротких смуг;
  • літаки легше розосередити по країні, що важливо в умовах війни.

Тож у випадку питання економічної ефективності Gripen може бути більш практичним рішенням.

Ключове не вага, а ракети

З цікавого є те, що сучасні Gripen та Rafale можуть використовувати озброєння Meteor. Це французька ракета класу "повітря-повітря" з повітряним двигуном, яка може бути застосована на відстані до 200-250-300 кілометрів, залежно від ситуації, зазначає експерт.

Наявність таких ракет, за словами Криволапа, дозволить протидіяти російським літакам із ракетами Р-37М - одній із головних загроз для українських пілотів.

Таким чином, обидва літаки можуть використовувати європейське озброєння, зокрема:

  • ракети Meteor,
  • крилаті ракети SCALP і Storm Shadow,
  • авіабомби. 

Коли можливі постачання літаків

Експерт зазначає, що домовленості щодо західних винищувачів є правильними і розумними. Але їх реалізація - не питання найближчого часу.

Криволап не виключає можливе отримання невеликої ланки Gripen з ракетами Meteor в березні цього року, що дозволило б відганяти російські бомбардувальники Су-37 з КАБами.

Крім того, обговорюється можливість виробництва частини компонентів Gripen в Україні.

250 літаків - це велика кількість?

Раніше Повітряні сили у візії оцінювали потребу у 128 літаках (у мирний час).

Однак у воєнний час, коли навколо України діють 300-400 російських бомбардувальників і винищувачів, потреба вища, зауважує Криволап. Тому кількість у 250 літаків не є надмірною.

"Цифра 250 літаків - це не щось таке фантастичне, від чого буде якийсь надлишок", - сказав авіаексперт.

Однак він додає, що для цього треба й відповідна кількість пілотів.

"Бо якщо ми помножимо 250 на 3, то це буде та кількість пілотів, яка повинна бути готова їх експлуатувати", - зауважив Криволап.

Підготовка пілотів на Gripen та Rafale

Програми навчання для Gripen і Rafale подібні: перепідготовка досвідченого пілота складає близько 6-9 місяців. У повільнішому режимі - до 18 місяців;

Загалом етапи навчання з використання озброєння однакові, але все залежить від специфіки застосування видів зброї. Отже, обидва літаки універсальні і ефективні, говорить авіаексперт. Однак, є нюанс.

"Rafale - потужніші, але і дорожчі і ще у них хороша радіолокаційна система, вона вважається найкращою у світі, бо вона далеко "бачить". З Gripen тут питання економічної ефективності. Я думаю, що нам краще підходять Gripen”, - підсумував експерт.

FAQ (Питання - Відповіді):

  • Які головні відмінності Gripen чи Rafale? 

Rafale - важкий, потужний, має найкращу у світі РЛС, але дуже дорожчий в експлуатації. Gripen - легший та економний, може злітати з коротких смуг і легше розосереджується.

  • Яке озброєння можуть нести літаки?

Meteor (ракети "повітря-повітря"); крилаті далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow; авіабомби.

  • Чи отримаємо ми ці винищувачі найближчим часом? 

Це не питання тижнів. Імовірно, спочатку буде невелика ланка Gripen, але масове постачання та формування флоту у 250 бортів - це тривалий процес.

  • Скільки потрібно пілотів?

Для флоту у 250 літаків Україні знадобиться підготувати близько 750 кваліфікованих пілотів (з розрахунку 3 пілоти на один борт).

  • 250 літаків - це багато для України в умовах війни? 

Ні. Раніше Повітряні сили оцінювали потребу у 128 одиниць для мирного часу. У стані повномасштабної війни, враховуючи чисельність авіації ворога, 250 літаків - це не щось таке фантастичне, від чого буде надлишок.

  • Який винищувач краще підходить Україні?

Rafale потужніший і з кращою РЛС, але Gripen економніший та практичніший для українських умов.

Нагадаємо, зараз на озброєнні України наразі є радянські винищувачі МіГ-29, Су-27, Су-24, старі F-16 західного виробництва та французькі Mirage 2000. Польща планує передати Києву вживані МіГ-29, які виводить з експлуатації, в обмін на дрони.

Водночас Україна реалізує масштабну програму розвитку бойової авіації з метою сформувати флот із 250 сучасних літаків, зокрема F-16, Gripen і Rafale.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня 2025 року шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що сторони підписали декларацію про наміри продати Києву 100-150 сучасних Gripen серії E.

17 листопада того ж року Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо посилення української авіації та протиповітряної оборони. Документ передбачає можливі контракти на приблизно 100 французьких Rafale для України.

