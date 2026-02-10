Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина

Gripen и Rafale - два современных истребителя, которые вместе могут пополнить авиафлот Украины на 250 единиц. Эти самолеты универсальны в применении, но имеют свои отличия.
В комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, чем отличаются эти самолеты и какой из них лучше подходит для Украины.
Главное:
Оба самолета Gripen и Rafale являются современными и универсальными, но имеют отличия (инфографика РБК-Украина)
В минувшие выходные, во время общения со студентами Киевского авиационного института, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов - в частности шведских Gripen и французских Rafale.
В целом, по словам главы государства, речь идет о формировании флота примерно из 250 современных истребителей.
"Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть", - заявил президент.
На этом фоне РБК-Украина расспросило у авиационного эксперта о различиях между Gripen и Rafale и их пользе для украинской авиации.
Французский Rafale относится к классу истребителей поколения 4++ и считается одним из самых дорогих в своем сегменте:
Шведский Gripen имеет другие характеристики и ключевые преимущества:
Поэтому в случае вопроса экономической эффективности Gripen может быть более практичным решением.
Из интересного является то, что современные Gripen и Rafale могут использовать вооружение Meteor. Это французская ракета класса "воздух-воздух" с воздушным двигателем, которая может быть применена на расстоянии до 200-250-300 километров, в зависимости от ситуации, отмечает эксперт.
Наличие таких ракет, по словам Криволапа, позволит противодействовать российским самолетам с ракетами Р-37М - одной из главных угроз для украинских пилотов.
Таким образом, оба самолета могут использовать европейское вооружение, в частности:
Эксперт отмечает, что договоренности по западным истребителям являются правильными и разумными. Но их реализация - не вопрос ближайшего времени.
Криволап не исключает возможное получение небольшого звена Gripen с ракетами Meteor в марте этого года, что позволило бы отгонять российские бомбардировщики Су-37 с КАБами.
Кроме того, обсуждается возможность производства части компонентов Gripen в Украине.
Ранее Воздушные силы оценивали потребность в 128 самолетах (в мирное время).
Однако в военное время, когда вокруг Украины действуют 300-400 российских бомбардировщиков и истребителей, потребность выше, замечает Криволап. Поэтому количество в 250 самолетов не является чрезмерным.
"Цифра 250 самолетов - это не что-то такое фантастическое, от чего будет какой-то избыток", - сказал авиаэксперт.
Однако он добавляет, что для этого нужно и соответствующее количество пилотов.
"Потому что если мы умножим 250 на 3, то это будет то количество пилотов, которое должно быть готово их эксплуатировать", - отметил Криволап.
Программы обучения для Gripen и Rafale подобные: переподготовка опытного пилота составляет около 6-9 месяцев. В более медленном режиме - до 18 месяцев;
В целом этапы обучения по использованию вооружения одинаковы, но все зависит от специфики применения видов оружия. Следовательно, оба самолета универсальны и эффективны, говорит авиаэксперт. Однако, есть нюанс.
"Rafale - мощнее, но и дороже и еще у них хорошая радиолокационная система, она считается лучшей в мире, потому что она далеко "видит". С Gripen здесь вопрос экономической эффективности. Я думаю, что нам лучше подходят Gripen", - подытожил эксперт.
Rafale - тяжелый, мощный, имеет лучшую в мире РЛС, но очень дорогой в эксплуатации. Gripen - более легкий и экономный, может взлетать с коротких полос и легче рассредотачивается.
Meteor (ракеты "воздух-воздух"); крылатые дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow; авиабомбы.
Это не вопрос недель. Вероятно, сначала будет небольшое звено Gripen, но массовая поставка и формирование флота в 250 бортов - это длительный процесс.
Для флота в 250 самолетов Украине понадобится подготовить около 750 квалифицированных пилотов (из расчета 3 пилота на один борт).
Нет. Ранее Воздушные силы оценивали потребность в 128 единиц для мирного времени. В состоянии полномасштабной войны, учитывая численность авиации врага, 250 самолетов - это не что-то такое фантастическое, от чего будет избыток.
Rafale мощнее и с лучшей РЛС, но Gripen экономнее и практичнее для украинских условий.
Напомним, сейчас на вооружении Украины сейчас есть советские истребители МиГ-29, Су-27, Су-24, старые F-16 западного производства и французские Mirage 2000. Польша планирует передать Киеву подержанные МиГ-29, которые выводит из эксплуатации, в обмен на дроны.
В то же время Украина реализует масштабную программу развития боевой авиации с целью сформировать флот из 250 современных самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale.
Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию 22 октября 2025 года шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.
17 ноября того же года Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и противовоздушной обороны. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.