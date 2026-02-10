Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина

Главное:

Украина планирует сформировать флот из современных истребителей Gripen и Rafale. Это адекватное количество для противодействия 300-400 российским самолетам.

Для авиафлота в 250 самолетов Украине понадобится подготовить около 750 квалифицированных пилотов (из расчета 3 пилота на один борт).

Оба самолета могут нести ракеты "воздух-воздух" Meteor (дальность до 300 км), SCALP, Storm Shadow и авиабомбы.

Gripen универсален тем, что может взлетать с коротких полос.

Rafale мощнее, но дороже в эксплуатации.

Оба самолета Gripen и Rafale являются современными и универсальными, но имеют отличия (инфографика РБК-Украина)

В минувшие выходные, во время общения со студентами Киевского авиационного института, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов - в частности шведских Gripen и французских Rafale.

В целом, по словам главы государства, речь идет о формировании флота примерно из 250 современных истребителей.

"Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть", - заявил президент.

На этом фоне РБК-Украина расспросило у авиационного эксперта о различиях между Gripen и Rafale и их пользе для украинской авиации.

Rafale - мощный, но более дорогой

Французский Rafale относится к классу истребителей поколения 4++ и считается одним из самых дорогих в своем сегменте:

это тяжелый самолет (вес около 24,5 т);

может нести 9-9,5 т боевой нагрузки;

имеет одну из самых мощных радиолокационных систем в мире ;

; стоимость эксплуатации составляет 20-25 тысяч долларов в час (примерно как у F-16).

Gripen - ставка на бережливость и мобильность

Шведский Gripen имеет другие характеристики и ключевые преимущества:

масса - 14-16 т;

боевая нагрузка - около 7 т;

стоимость эксплуатации - 6-7 тысяч долларов в час;

может взлетать с коротких полос;

самолеты легче рассредоточить по стране, что важно в условиях войны.

Поэтому в случае вопроса экономической эффективности Gripen может быть более практичным решением.

Ключевое не вес, а ракеты

Из интересного является то, что современные Gripen и Rafale могут использовать вооружение Meteor. Это французская ракета класса "воздух-воздух" с воздушным двигателем, которая может быть применена на расстоянии до 200-250-300 километров, в зависимости от ситуации, отмечает эксперт.

Наличие таких ракет, по словам Криволапа, позволит противодействовать российским самолетам с ракетами Р-37М - одной из главных угроз для украинских пилотов.

Таким образом, оба самолета могут использовать европейское вооружение, в частности:

ракеты Meteor,

крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow,

авиабомбы.

Когда возможны поставки самолетов

Эксперт отмечает, что договоренности по западным истребителям являются правильными и разумными. Но их реализация - не вопрос ближайшего времени.

Криволап не исключает возможное получение небольшого звена Gripen с ракетами Meteor в марте этого года, что позволило бы отгонять российские бомбардировщики Су-37 с КАБами.

Кроме того, обсуждается возможность производства части компонентов Gripen в Украине.

250 самолетов - это большое количество?

Ранее Воздушные силы оценивали потребность в 128 самолетах (в мирное время).

Однако в военное время, когда вокруг Украины действуют 300-400 российских бомбардировщиков и истребителей, потребность выше, замечает Криволап. Поэтому количество в 250 самолетов не является чрезмерным.

"Цифра 250 самолетов - это не что-то такое фантастическое, от чего будет какой-то избыток", - сказал авиаэксперт.

Однако он добавляет, что для этого нужно и соответствующее количество пилотов.

"Потому что если мы умножим 250 на 3, то это будет то количество пилотов, которое должно быть готово их эксплуатировать", - отметил Криволап.

Подготовка пилотов на Gripen и Rafale

Программы обучения для Gripen и Rafale подобные: переподготовка опытного пилота составляет около 6-9 месяцев. В более медленном режиме - до 18 месяцев;

В целом этапы обучения по использованию вооружения одинаковы, но все зависит от специфики применения видов оружия. Следовательно, оба самолета универсальны и эффективны, говорит авиаэксперт. Однако, есть нюанс.

"Rafale - мощнее, но и дороже и еще у них хорошая радиолокационная система, она считается лучшей в мире, потому что она далеко "видит". С Gripen здесь вопрос экономической эффективности. Я думаю, что нам лучше подходят Gripen", - подытожил эксперт.

