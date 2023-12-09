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Найгірші перегони. Кірбі висміяв майбутні вибори президента в Росії

Субота 09 грудня 2023 08:58
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Найгірші перегони. Кірбі висміяв майбутні вибори президента в Росії Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії очікуються найгірші виборчі перегони після вчорашньої заяви диктатора Володимира Путіна про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джона Кірбі, якого цитує пресслужба Білого дому.

Коментуючи намір Путіна йти на переобрання, Кірбі відзначив, що це будуть найгірші виборчі перегони в Росії.

"Це все, що я можу сказати з цього приводу", - додав Кірбі.

Вибори президента в Росії

Рішення російського диктатора балотуватись на березневих виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков вже заявляв, що диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів. Тим часом як стверджує "Левада-центр", підтримка чинного президента серед росіян зростає. Рівень довіри й схвалення перебуває на максимумі від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.

Вчора, 8 грудня, Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР".

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