Худшая гонка. Кирби высмеял предстоящие выборы президента в России

В России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джона Кирби, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Комментируя намерение Путина идти на переизбрание, Кирби отметил, что это будет худшая избирательная гонка в России.

"Это все, что я могу сказать по этому поводу", - добавил Кирби.

Выборы президента в России

Решение российского диктатора баллотироваться на мартовских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. Между тем, как утверждает "Левада-центр", поддержка действующего президента среди россиян растет. Уровень доверия и одобрения находится на максимуме с начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Согласно решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

Вчера, 8 декабря, Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".