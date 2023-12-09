ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Худшая гонка. Кирби высмеял предстоящие выборы президента в России

Суббота 09 декабря 2023 08:58
UA EN RU
Худшая гонка. Кирби высмеял предстоящие выборы президента в России Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джона Кирби, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Комментируя намерение Путина идти на переизбрание, Кирби отметил, что это будет худшая избирательная гонка в России.

"Это все, что я могу сказать по этому поводу", - добавил Кирби.

Выборы президента в России

Решение российского диктатора баллотироваться на мартовских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. Между тем, как утверждает "Левада-центр", поддержка действующего президента среди россиян растет. Уровень доверия и одобрения находится на максимуме с начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Согласно решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

Вчера, 8 декабря, Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом
NEWS
Условия выполнены. Украина приняла еще четыре закона для вступления в ЕС: что нужно знать
Условия выполнены. Украина приняла еще четыре закона для вступления в ЕС: что нужно знать
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО