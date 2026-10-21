Віткофф заявив про передумови для припинення вогню в Україні та привіз Путіну документи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як стало відомо, він привіз в Петербург документи, в яких викладені умови для припинення вогню в України.

"Ми привезли деякі документи, де викладаються деякі підходи мирного врегулювання конфлікту в Україні, я попросив би вас розглянути ці документи. Також я хотів би пізніше підключити по телефону Кушнер", - додав він.

За його словами, є передумови для припинення вогню в Україні. Також Віткофф повинен поінформувати главу Кремля про результати зустрічі в Осло.

"Сподіваюся, ви розглянете можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії. Це могли б бути представники технічних груп. Навіть якщо сьогодні рішення з цього питання не буде ухвалено, було б добре його обговорити", - сказав він Путіну.

Нагадаємо, Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга.

За даними російських медіа, його літак приземлився вранці в аеропорту Пулково, де його зустрів представник Путіна Кирило Дмітрієв. Американська сторона приїзд поки не коментувала.

Віткофф і Дмітрієв приїхали до Костянтинівського палацу для переговорів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що головною темою буде війна проти України. Джаред Кушнер до Росії не приїхав через хворобу, але, імовірно, долучиться до розмови онлайн.

Напередодні в Осло Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.