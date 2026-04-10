Найбільший порт РФ відновив роботу після ударів України, - Reuters

У четвер, 9 квітня, Росія відновила експорт сирої нафти з терміналу "Шесхаріс" у порту Новоросійськ, який зупинявся через дронову атаку та пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей термінал, який зазвичай відвантажує близько 700 000 барелів нафти на добу, є ключовим експортним вузлом країни-агресорки в Чорному морі. Попередня атака дронів призвела до зупинки нафтових відвантажень на п’ять днів.
Зараз там працює один причал і вже сьогодні мають відправити один танкер обсягом 80 000 тонн.
Співрозмовники агентства розповіли, що 9 квітня порт також відновив навантаження мазуту. Крім того, цього тижня з порту було одне відвантаження дизельного пального.
Водночас терміни повного відновлення роботи порту залишаються невідомими.
Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.
Зазначимо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.
Крім того, удари безпілотників змусили країну-агресорку тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.
РБК-Україна раніше писало, що західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах. Проте Київ продовжує діяти у власних національних інтересах.