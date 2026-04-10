UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Найбільший порт РФ відновив роботу після ударів України, - Reuters

19:30 10.04.2026 Пт
2 хв
Вже сьогодні має відбутись відправка одного танкера
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську (Getty Images)

У четвер, 9 квітня, Росія відновила експорт сирої нафти з терміналу "Шесхаріс" у порту Новоросійськ, який зупинявся через дронову атаку та пожежу.

Цей термінал, який зазвичай відвантажує близько 700 000 барелів нафти на добу, є ключовим експортним вузлом країни-агресорки в Чорному морі. Попередня атака дронів призвела до зупинки нафтових відвантажень на п’ять днів.

Зараз там працює один причал і вже сьогодні мають відправити один танкер обсягом 80 000 тонн.

Співрозмовники агентства розповіли, що 9 квітня порт також відновив навантаження мазуту. Крім того, цього тижня з порту було одне відвантаження дизельного пального.

Водночас терміни повного відновлення роботи порту залишаються невідомими.

Дроновий удар по Новоросійську

Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

Зазначимо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

Крім того, удари безпілотників змусили країну-агресорку тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.

РБК-Україна раніше писало, що західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах. Проте Київ продовжує діяти у власних національних інтересах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
