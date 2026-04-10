Крупнейший порт РФ возобновил работу после ударов Украины, - Reuters

Этот терминал, который обычно отгружает около 700 000 баррелей нефти в сутки, является ключевым экспортным узлом страны-агрессора в Черном море. Предыдущая атака дронов привела к остановке нефтяных отгрузок на пять дней.

Сейчас там работает один причал и уже сегодня должны отправить один танкер объемом 80 000 тонн.

Собеседники агентства рассказали, что 9 апреля порт также возобновил погрузку мазута. Кроме того, на этой неделе из порта была одна отгрузка дизельного топлива.

В то же время сроки полного восстановления работы порта остаются неизвестными.

Дроновый удар по Новороссийску

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Отметим, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.