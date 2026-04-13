Крупнейший черноморский порт РФ работает с ограничениями после атак Украины, - Bloomberg

Экспорт нефти из крупнейшего российского порта на Черном море - Новороссийска - остается ограниченным после атак украинских дронов. Два ключевых причала до сих пор не возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет о причалах №1 и №1а на терминале "Шесхарис", которые обычно обслуживают крупные танкеры классов Suezmax и Aframax. По данным спутниковых снимков Copernicus и источников в сфере судоходства, они остаются пустыми.

На данный момент загрузка осуществляется только на причале №2, который может принимать меньшие суда типа Aframax. Это существенно ограничивает возможности порта по экспорту нефти.

Порт Новороссийск является ключевым для российского нефтяного экспорта. По данным Bloomberg, в первом квартале оттуда отгружали около 540 тысяч баррелей нефти в сутки.

Последняя атака дронов привела к временной остановке загрузки и повреждению инфраструктуры. Украинская сторона заявляла о поражении по меньшей мере пяти причалов и трубопроводов, которые обеспечивают работу терминала.

В то же время часть инфраструктуры продолжает работать. В частности, причалы №6 и №7, которые обслуживают нефтепродукты, остаются активными.

Дроновые удары по нефтяной инфраструктуре России

Текущие ограничения в работе порта связаны с недавними атаками беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру.

В частности, в ночь на 5 апреля дроны ударили по Новороссийску - в сети появлялись видео пожара на терминале "Шесхарис", а также сообщения о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.