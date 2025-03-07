Найбільше з початку року. У ВМС розповіли, скільки ракет РФ запустила вночі з Чорного моря

Російські війська знову застосували свою звичну тактику атак з ракетоносіїв у морі - вийти з бухти, завдати удару й повернутися. Цієї ночі росіяни випустили майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, на ранок у морі залишалося три ворожі кораблі, з яких два мали на борту ракети. Він зазначив, що це вже третій випадок використання носіїв крилатих ракет від початку року.

"Один раз було в січні, один раз у лютому, і от зараз - березневе застосування. Сказати, що вони їх активно використовують, точно не можна", - пояснив Плетенчук.

Водночас він підкреслив, що загальна активність російських сил у Чорному морі цього року менша, ніж у минулому. Після ракетного удару в акваторії залишилось три одиниці російських кораблів, дві з яких - споряджені ракетами.

Масований обстріл в ніч на 7 березня

Нагадаємо, у ніч на 7 березня збройні сили Російської Федерації завдали чергової масштабної атаки по енергетичній системі України.

Росіяни використали ударні безпілотники та ракети.

За даними Повітряних сил, противник підіймав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Також було зафіксовано запуск крилатих ракет із морських акваторій.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.