Нічний обстріл України: у Чернігівській області пошкоджено виробничий обʼєкт

У ніч на 7 березня, під час масованої атаки на Україну, російські терористи пошкодили один із виробничих об'єктів Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) В'ячеслава Чауса.

"Вночі російські терористи атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури. У Чернігівській області вибухи лунали на Прилуччині - пошкоджений один із виробничих обʼєктів", - пише Чаус.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Масований обстріл України з боку Росії

У ніч на 7 березня збройні сили Російської Федерації (РФ) здійснили чергову атаку на територію України, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати. Пізніше Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що противник підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Також було зафіксовано запуск крилатих ракет із морських акваторій.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.