Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ
Фото: українців закликали не ігнорувати тривогу (Getty Images)
В ніч з на 7 березня російські окупанти підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Якщо виліт бойовий, для України є загроза обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, Російська Федерація)", - йдеться у повідомленні о 00:53.
Також військові закликали українців слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги - прямувати в укриття.
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