Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

В ніч з на 7 березня російські окупанти підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Якщо виліт бойовий, для України є загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, Російська Федерація)", - йдеться у повідомленні о 00:53. Також військові закликали українців слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги - прямувати в укриття.